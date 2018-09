Maltempo, salta il concerto di Louis Sclavis al Vesuvio per la prima tappa del Pomigliano Jazz

Sabato 1 Settembre 2018, 14:51

ERCOLANO - Pomigliano Jazz Festival: salta la prima tappa sul Vesuvio per il maltempo. Questa sera il compositore francese Louis Sclavis avrebbe dovuto aprire sul cratere del Vesuvio la XXIII edizione del Pomigliano Jazz Festival, per poi replicare nei giorni prossimi a Pollena Trocchia e Ottaviano. Ma a quota mille questa sera l’esibizione del maestro del Jazz con il violoncellista Vincent Courtois non ci sarà, è rimandato a data da destinarsi. A comunicarlo il presidente del Parco del Vesuvio Agostino Casillo che ha deciso di spostare il concerto, in sinergia con l’organizzazione del Festival, ideato e diretto da Onofrio Piccolo, e con la protezione civile.«Viste le condizioni meteorologiche non favorevoli e l’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale abbiamo deciso in accordo con gli organizzatori del Pomigliano Jazz e le guide vulcanologhe di rinviare il concerto di Louis Sclavis che avrebbe dovuto tenersi oggi pomeriggio al Cratere del Vesuvio, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti.A brevissimo gli organizzatori del Pomigliano Jazz daranno tutte le informazioni sul rinvio e l’eventuale nuova data dell’evento».