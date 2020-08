«Mandolini sotto le Stelle», incanto musiciale a Cardito

Giunto alla settima edizione, torna puntuale “Mandolini sotto le Stelle”, il grande concerto-evento della canzone napoletana che colora ogni anno le serate d’agosto a Cardito. Dalle 21 si aprirà il sipario sulle suggestive mura dello storico palazzo nobiliare Mastilli in piazza Garibaldi per un’indimenticabile serata nel solco della tradizione musicale partenopea.



Un vero e proprio concerto di gala davvero esclusivo, che proporrà sul palco come di consueto l’orchestra a plettro della “Napoli Mandolin Orchestra”, diretta dal Maestro Mauro Squillante, in formazione da 9 elementi.

Tra questi i maestri Adolfo Tronco primo mandolino, Carmela Persico e Massimiliano del Gaudio secondo mandolino, Luca Petrosino alla mandola, Leonardo Massa al mandoloncello, Lorenzo Marino alla chitarra e Matilde Squillante al basso, che accompagneranno la straordinaria voce di Valentina Assorto.



Saranno le emozioni le vere protagoniste della manifestazione, trasportate dalla magia delle canzoni classiche napoletane, diffondendo nell’aria le armonie di tempi lontani ma sempre vicine al gusto ed alla sensibilità del pubblico.



Nel corso della serata interverranno l’attore Christian Giroso, l’artista Gennaro De Crescenzo ed il comico Enzo Fischetti a cui saranno dedicati dei premi, mentre la conduzione della serata verrà affidata a Gabriele Blair, attore e voce ufficiale dell’Esercito Italiano, che coinvolgerà ed accompagnerà i presenti nel cammino musicale di questo straordinario incontro.



A lavorare dietro le quinte la X Eventi & Communication in collaborazione con l’Associazione Cardito per il Futuro che attraverso questa iniziativa, coerente con lo spirito di comunanza che da sempre la caratterizza, che regalerà agli ospiti un gesto concreto ed al tempo stesso simbolico ben augurante, per una ripresa vincente e produttiva.



Inoltre la serata di gala, che gode del patrocinio morale dell’Amministrazione Comunale di Cardito, è resa possibile dal generoso contributo dell’Associazione Gestori Scommesse Italia), rappresentata dal dottor Pasquale Chiacchio.



L'intera manifestazione verrà ripresa e trasmessa in differita dalle telecamere dell’emittente televisiva Caprievent, media partner dell’evento sul canale 271 del digitale in Campania e si svolgerà ad ingresso libero fino a esaurimento posti, nel rispetto delle attuali regole di distanziamento.

