Massa Lubrense, domani sera, alle 21 concerto di Francesca Maresca

Domani sera, alle 21.00 in Piazza Vescovado esibizione di Francesca Maresca con l'Orchestra Bulgara. Durante la serata organizzata dal Comune di Massa Lubrense nell'ambito della rassegna Omaggio alla Bellezza, la cantante Francesca Maresca interpretera' i più bei brani di Pino Daniele, Lucio Dalla e Fabrizio De Andre' accompagnata da quattro strumentisti, e da un'orchestra di ben 60 musicisti diretta dai Maestri, di importanza internazionale come Leonardo Quadrini e Maurizio Dones. Un concerto unico in una Piazza Vescovado che per l'occasione sarà chiusa al traffico affinché in tanti possano vivere questa importante serata ed apprezzare la bella musica cantautorale italiana.