Massimo Spinosa e il nuovo album dedicato alla musica da cinema al Tennis Napoli

Giovedì 23 Maggio 2019, 15:12

Appuntamento stasera con Massimo Spinosa e il suo Movie themes for piano solo, al Tennis Club Napoli di viale Dohrn, in Villa comunale. Si tratta del nuovo album del pianista napoletano che eseguirà dal vivo una selezione di brani tratti dal suo nuovo lavoro, con proiezione di alcune scene dei film rielaborate. La vocalist Nadia Boccarusso interpreterà Ray, brano dedicato al grande Ray Charles, una delle otto tracce del nuovo album di Spinosa. Movie themes for piano solo nasce da una definizione del grande maestro e premio Oscar Ennio Morricone: “La musica per cinema vive di una sua precisa autonomia, che unita alle immagini, raggiunge il culmine delle suggestioni”. Nell’album Spinosa trasforma alcuni famosi temi per film in brani pianistici, con ampio spazio a improvvisazioni jazzistiche. Tra tutti i temi più conosciuti del premio Oscar Morricone, e quelli cari alla città di Napoli, di Pino Daniele nel film di Massimo Troisi “Pensavo fosse amore invece era un calesse”. Alla presentazione interverranno i musicisti Mariano Patti, Enzo e Gianfranco Campagnoli, Marco Sannini. L’evento è promosso e organizzato da Wakepress e NoVoices, in collaborazione con il Tennis Club Napoli.