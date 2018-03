Musica, omaggio a Napoli con «Il canto della sirena» all'Ethnos club

Lunedì 12 Marzo 2018, 20:10 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 20:10

TORRE DEL GRECO. La voce di Fiorenza Calogero incanterà l’Ethnos club, domenica 18 marzo alle 19 con il concerto Il canto della sirena.«Per me "Il canto della Sirena" - afferma l'artista - rappresenta ciò che Napoli mi ha trasmesso attraverso la sua musica, fondamentale per la mia formazione artistica e la mia carriera attraverso la collaborazione con i grandi maestri citati e l'amore per la tradizione. In particolare il mio omaggio a Carlo D'Angiò, musicista contemporaneo, scomparso di recente, che ha lasciato un segno profondo nella mia anima».Ad accompagnare Fiorenza Calogero in questo viaggio nella tradizione napoletana, la chitarra battente di Marcello Vitale.