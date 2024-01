Al «Circolo Canottieri Napoli» si apre la stagione concertistica 2024: musica calssica, note della tradizione e anima jazz

Parte mercoledì 24 gennaio al «Circolo Canottieri Napoli» la stagione concertistica 2024 della Fondazione «F. M. Napolitano», presieduta dal prof. Sergio Sciarelli, con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia, diventata in questi anni un vero e proprio polo artistico della città partenopea.

Gli appuntamenti sono in programma da gennaio a dicembre, con l’intento di offrire alla città un programma sempre più compatto, e all’interno di un calendario di eventi articolato in tre sezioni: 15 concerti previsti al «Circolo Canottieri Napoli», i concerti de «I Virtuosi di Sansevero» con la direzione artistica di Riccardo Zamuner, che avranno cadenza mensile e si svolgeranno nei luoghi d’arte di Napoli, e i concerti di «Pignatelli in Jazz» con la direzione artistica di Emilia Zamuner.

Il primo concerto della stagione è in programma mercoledì 24 gennaio alle ore 20 nel salone del «Circolo Canottieri Napoli», con il titolo: «La Musica a Napoli, dal Barocco alla canzone napoletana» con il quintetto d’archi de «I Virtuosi di Sansevero» e, in qualità di solisti, i fratelli Emilia e Riccardo Zamuner, ideatore e direttore artistico dell’Ensemble dei Virtuosi.

Il programma spazierà da musiche di Durante e Pergolesi a canzoni classiche napoletane quali «I te vurria vasà», «Nuttata e sentimento», «Reginella», «Era de maggio» e altre, elaborate da Massimo de Stephanis per voce, violino e archi.

Dopo il concerto inaugurale, si proseguirà con altri 14 concerti al «Circolo Canottieri» e 10 concerti de “I Virtuosi di Sansevero” a Napoli.

La programmazione al «Circolo Canottieri Napoli» prosegue poi con il concerto di Carnevale del 7 febbraio e si concluderà a dicembre 2024 con «Pas de deux», un imperdibile concerto di Natale.

Per quanto riguarda «I virtuosi di Sansevero», invece, dopo il concerto inaugurale di mercoledì 24 gennaio, l’ensemble proseguirà i propri concerti in location d’eccezione tra palazzi, chiese e musei di Napoli e Anacapri.

affiancando ospiti di fama internazionale e giovani eccellenze.

Infine per quato riguarda la fondazione «F.M Napolitano», seguiranno 4 appuntamenti di musica jazz per la rassegna «Pignatelli in Jazz», curata da Emilia Zamuner e in scena nella meravigliosa Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia, nelle mattinate dei weekend di marzo. Con l’arrivo della stagione estiva, infine, la stagione concertistica continuerà ad Anacapri.