Al Salone Margherita Song' Swing nel weekend

Martedì 22 Maggio 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 12:34

Sabato 26 e domenica 27 maggio 2018 al Salone Margherita a Napoli si terrà la Quarta Edizione di Song' Swing! Evento unico nel suo genere, Song' Swing è il primo festival organizzato a Napoli interamente dedicato alla danza, alla musica e alla cultura Swing. Una due giorni di puro divertimento non solo per appassionati e cultori, ma anche per i neofiti che saranno accompagnati nella scoperta di una cultura popolare straordinaria, che trova a Napoli un luogo di particolare ricettività. I partecipanti sono ballerini di popolarità mondiale come Adam Brozowski, Maté Csike, Tony Jackson e Irene Ragusini, che terranno workshop di Lindy Hop, Jazz e Balboa per vari livelli ma saranno anche protagonisti di esibizioni speciali al suono della grande musica Swing, Jazz, Blues e Dixieland, con due gruppi e tre dj selezionatori.Anche questa Quarta Edizione di Song'Swing è ideata e organizzata da Swingin' Napoli, associazione fondata nel 2009 da Luca Chimenti e Irene Vecchia con l'obiettivo di recuperare e diffondere la cultura, la musica e le danze della Swing Era, in particolare il Lindy Hop. Swingin' Napoli organizza in Campania corsi, eventi, social dance e seminari dedicati a tutte le espressioni artistiche popolari e non accademiche legate a quel movimento che dalla fine degli anni ’20 agli anni ’50 si è diffuso in tutto l’Occidente, partito da un nucleo afroamericano degli Stati Uniti, fino ad arrivare all'Europa del Dopoguerra.Sabato 26 dalle 10.30 e domenica 27 dalle 11.30 dopo la registrazione e la presentazione, fino alle 19 i docenti terranno lezioni per tutti, dai primi passi ai gradi avanzati, passando per i principianti e gli intermedi. Un modo serio ma divertente, meticoloso ma coinvolgente, per apprendere e trasmettere la cultura Lindy Hop, Jazz e Balboa. I docenti, accanto ai fondatori di Swingin' Napoli Irene Vecchia e Luca Chimenti, sono l'americano Adam Brozowski, di esperienza ventennale, presente nella National Jitterbug Hall of Fame; l'ungherese Maté Csike, uno dei più noti al mondo come "following" e specializzato in "swivel"; Tony Jackson (inglese) e Irene Ragusini (italogreca), una coppia di docenti tra le più autorevoli al mondo.Venerdì 25 alle 21.30 in Galleria Umberto I l'evento sarà anticipato da un welcome party. Sabato 26 maggio alle 21.30 Gala Party nel salone centrale, con le esibizioni di Brozowski, Csike, Jackson e Ragusini, mc Dalila Del Giudice, “Mix & Match” (competizione di danza) e grande musica. Una serata speciale dove mettere a frutto l'insegnamento della giornata grazie a una squadra di grandi musicisti, con due formazioni irresistibili quali i greci The Speakeasies Swing Band e i napoletani Uanema Swing Orchestra, entrambe specializzate in vasti repertori Swing, Blues, Jazz e Dixieland. Presenti anche tre tra i migliori Dj in questo genere: DJ Alec (aka Alessandro Curti ), Dj Longlegs Teo (aka Matteo De Stefano ) e Dj Tone Cooper. Spazio all'eccellenza per una due giorni in cui Napoli incontra il mondo all'insegna della danza Swing.