A Villa Di Donato «Sampa Pa Ti», tributo a Carlos Santana

Si terrà sabato 6 ottobre, alle ore 20,30, a Villa di Donato, “Samba Pa Ti”, serata-evento che celebra uno dei chitarristi più importanti della storia del rock, quel ribelle figlio di un 'mariachi' vagabondo, che ha saputo miscelare i suoni latini con le scale blues risalendo la china dello star system in pochissimo tempo: Carlos Santana. Dalla memorabile esibizione a Woodstock ed i primi album musicalmente innovativi al periodo meditativo fino alla rinnovata irruzione sulla scena del rock con il capolavoro 'Supernatural' con il quale Carlos ha saputo reinterpretare se stesso con suoni più moderni ad al passo con i tempi.Da 'Soul Sacrifice' ad 'Evil Ways' passando per le immortali 'Samba Pa Ti' ed 'Oye Como Va' fino ai ritmi latini di 'Corazon Espinado' e 'Smooth', un viaggio nella musica del più famoso migrante della storia del rock.La band, formata da sette elementi tutti protagonisti del panorama underground cittadino e capitanata dal "nostro" Brunello Canessa alla chitarra solista, vede alle tastiere Gianfranco Carere ed alla batteria Nicola De Luca. A completare il gruppo un quartetto d’eccezione, i componenti della storica formazione dei 666 che a metà degli anni ottanta rappresentava, insieme ad altre band come gli Antra, i Bisca ed i Valhalla, il rock indipendente napoletano fino ad arrivare alla corte di Pino Daniele che li produsse per un periodo. Sono Massimo Curcio (voce), Marco Gesualdi (chitarra), Vittorio Nicoletti Altimari (basso) ed il percussionista Maurizio Capone, leader del progetto Bungt Bangt.Una grande festa di musica da ascoltare e ballare. Come consuetudine della casa, al concerto seguirà una cena, appositamente ideata dalla padrona di casa per i gentili ospiti. Piccantissimi fagioli messicani, pasta all'arrabbiata al peperone verde e le immancabili graffette calde renderanno la serata, se possibile, ancora più “hot”.