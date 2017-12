Tributo a Pino Daniele a Nola con Esposito, Finizio, Zurzolo, Sannino e Nello Daniele

Giovedì 28 Dicembre 2017, 15:49 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 17:18

«Mezzanotte con chi vuoi, nel pomeriggio insieme a noi». Slogan accattivante per il concerto-tributo in onore di Pino Daniele nell'ultimo pomeriggio dell'anno: in piazza Duomo il the Expert show vedrà sul palco gli amici ed i colleghi di sempre in un live ricco di emozioni, testimonianze, aneddoti e ricordi. E poi il suo intramontabile repertorio musicale pronto a far cantare il pubblico. Sul palco si alterneranno Gigi Finizio, Simone Schettino, gli Audio 2, Tony Esposito, Eddy Napoli, Tony Cercola, Nello Daniele, Marco Zurzolo, Mr Hyde, Andrea Sannino, Lucariello di Gomorra, Alma Partenopea e Daniele Musiani per brindare al nuovo anno.Il tradizionale, atteso show pomeridiano sarà condotto quest'anno da Luca Sepe e Fatima Trotta con le incursioni di Antonio Manganiello. L’evento, il cui inizio è previsto alle 14.30, patrocinato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Geremia Biancardi con l’assessore alla Cultura Cinzia Trinchese e che per il terzo anno consecutivo coniugherà musica, cabaret ed intrattenimento, è stato reso possibile grazie al contributo di Expert Parente, sponsor unico del «Natale a Nola», che ha promosso e ideato la kermesse sostenendone i costi.«Siamo onorati di essere ancora una volta sponsor ufficiale del Natale a Nola e del mega concerto del 31 – dichiara Cleverson Ferrara, responsabile marketing e comunicazione di Expert Parente – Un’idea che si è rivelata vincente e che dà la possibilità a tutti di brindare al nuovo anno nel pomeriggio, senza entrare in competizione con i tanti eventi organizzati dopo la mezzanotte e che conferma la sinergia con l’amministrazione comunale, a cominciare dal sindaco Geremia Biancardi e dall’assessore alla Cultura Cinzia Trinchese. Auspichiamo di proseguire in questa direzione per valorizzare la città».Il mega show è stato presentato in conferenza stampa presso la sede municipale in piazza Duomo. «Nola canta Pino Daniele è il nostro modo di rendere omaggio ad un grande artista a quasi tre anni dalla scomparsa – spiega l’assessore alla Cultura Cinzia Trinchese - Il moltiplicarsi ogni giorno di tributi in suo onore, di cover band che rilanciano il suo repertorio e di progetti ispirati alle sue inimitabili performance dimostra l'autenticità della sua musica che è, e resta, immortale. E la scelta di quest’anno di puntare su artisti campani avvalora il prestigio del nostro territorio, noto anche per i suoni partenopei di cui Pino Daniele è massima espressione. Grazie ad Expert Parente che non perde occasione per promuovere la città di Nola con iniziative che la rendono ancora più attrattiva con un’offerta davvero invitante».«L’appuntamento del 31 – evidenzia il sindaco Geremia Biancardi – si conferma tra gli eventi non occasionali ma riconosciuti a pieno titolo da quest’amministrazione. Un evento unico nel suo genere che anticipa la lunga notte di San Silvestro e che si inserisce nel solco delle manifestazioni natalizie e che ha visto la città protagonista per oltre un mese con iniziative innovative, rivolte ad un pubblico variegato e completo. Grazie a Carlo Parente e all’azienda che rappresenta che continua ad investire per la crescita culturale e sociale della città».