Piano di Sorrento, lunedì inaugura «I concerti di Villa Fondi» il pianista edimburghese Yuanfan Yang

La Società dei Concerti riapproda a Piano di Sorrento, nello scenario di Villa Fondi di Sangro, con la prima edizione della rassegna «I Concerti di Villa Fondi», autunno 2021. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale di Piano di Sorrento e dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento, sotto il patrocinio e sostegno finanziario del MiC Ministero della Cultura e la direzione artistica del maestro Paolo Scibilia. Villa Fondi de Sangro, col suo vasto e secolare parco arboreo, la terrazza panoramica mozzafiato e l’elegante villa neoclassica (sede del prestigioso Museo Archeologico della Penisola Sorrentina “George Vallet”), spalanca le porte alla grande musica. Sei i concerti della rassegna (6, 9, 12, 14, 16, 19 settembre), tutti alle ore 20.30 ed ingresso gratuito. Interpreti sono noti solisti ed ensemble del panorama concertistico nazionale ed internazionale, vincitori di prestigiosi premi e riconoscimenti, docenti delle accademie ed istituti di alta formazione musicale Italiani. I pianisti Yuanfan Yang, Francesco Pio Bakiu, Olexandrs Artemenko, Alessandro Gagliardi, Paolo Scibilia e Nadia Testa. Le voci Samantha Sapienza, Marlena Szpak e Antonio Sarnelli de Silva. Per il diverso genere musicale, i programmi d’esecuzione sono caratterizzati da accattivanti titoli didascalici. “Note d’Avorio”, cui sono dedicati 3 appuntamenti sul virtuosimo pianistico. “Andante Cantabile”: Omaggio a Dante (700° anniversario della morte), "Accordi di Divine Corde" e “Magia dell’Opera Italiana” i 3 dedicati al Belcanto. «La rassegna - spiega il sindaco Vincenzo Iaccarino - impreziosisce l’ampio e variegato cartellone degli eventi della Città e contribuisce a promuovere le ricchezze storico-artistico-ambientali del territorio, per una cultura a “360 gradi”, a servizio dell’uomo e del cittadino». «Siamo onorati - aggiunge l'assessore comunale alla Cultura, Carmela Cilento - di ospitare una rassegna di tale prestigio, sostenuta dal Ministero della Cultura, ideata dalla Società Concerti di Sorrento e dall’esperta direzione artistica del maestro Paolo Scibilia. Ospitalità e cultura sono di casa a Piano di Sorrento, sempre a favore e godimento di tutti i cittadini ed ospiti della nostra Citta».

Info: Ingresso ai concerti gratuito. Accesso area spettacoli ed eventi, sottoposto a vincoli e limitazioni Anti.Covid19. In caso di avverse condizioni meteo, i concerti si terranno all'interno del sito. Il programma potrebbe variare, per cause di forza maggiore