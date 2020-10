«Senso Viviani», omaggio in poesia e musica nell'ipogeo del Purgatorio ad Arco

Proseguono le matinée di “Senso Viviani” nell’Ipogeo del Complesso Museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco (Via Tribunali, 39), la rassegna di poesia e musica ideata e coordinata da Gianni Valentino e promossa da Scabec, per celebrare il patrimonio artistico di Raffaele Viviani a 70 anni dalla sua scomparsa (1950).



Venerdì 2 ottobre alle 12,30 reading solista dello scrittore Gianni Valentino che intreccerà le poesie dell'autore stabiese, i ritratti originali e la prosa del genio ivianeo. Sabato 3 ottobre alle ore 12,30 melologo di Valentino alla voce recitante accompagnato dalla chitarra di Alfredo Cesarano: un viaggio tra le liriche, i personaggi e le pagine di diario autobiografico di Raffaele Viviani.



Prossimo appuntamento venerdì 9 ottobre con il concerto di Peppe Lanzetta (voce recitante e canto) e Giglio (fischio, canto e chitarra).Domenica 11 ottobre è in programma il finissage della mostra omonima “Senso VIVIANI” con l’istallazione fotografica a cura del fotografo Luciano Ferrara e dell’associazione Noos: decine di ritratti, primi piani, documenti scenici, avventure teatrali-cinematografiche-musicali del talento vesuviano. Una antologia di oltre 40 immagini che riassume i cosiddetti tipi, che il drammaturgo ha incarnato fisicamente in palcoscenico. In esposizione anche negativi preziosi e le carte di baule custoditi per lunghi anni e che ora trovano luce nuova. Tutto il materiale fotografico è tratto dall’Archivio storico famiglia Viviani - Archivio fotografico Ferrara. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì e domenica (ore 10-14) e il sabato (ore 10-17).



Il biglietto d’ingresso è di 6 euro e permette di accedere al Complesso museale (chiesa + Ipogeo), visitare la mostra e partecipare agli spettacoli di “Senso VIVIANI”.



Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid19 con obbligo di indossare la mascherina.

