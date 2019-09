Il “Rolls Royce Tour” fa tappa a Napoli: arriva Achille Lauro alla Casa della Musica

Lunedì 30 Settembre 2019, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresce l’attesa per il “Rolls Royce Tour”, che ad ottobre porterà l’energia rivoluzionaria di Achille Lauro nei migliori club d’Italia. Domenica 13 ottobre è atteso in concerto a Napoli, alla Casa della Musica, per l’ultima data del suo tour che toccherà sei città italiane. Un viaggio che partirà da Firenze per poi raggiungere Roma, Milano, Bologna, Venaria Realee il gran finale di Napoli, unica tappa al Sud Italia.Sarà uno spettacolo a 360 gradi con Achille Lauro nelle vesti da gran cerimoniere, immergendo le sue hit in una rappresentazione scenica curata nei dettagli tra luci, scenografia e abiti. Al suo fianco, non mancheranno Boss Doms e la band formata da Nicola Iazzi al basso, Mattia Tedesco alle chitarre e Marco Lanciotti alla batteria.Ad anticipare l’atteso “Rolls Royce Tour” è uscito lo scorso 27 settembre “Delinquente”, il nuovo singolo estratto dal suo ultimo album “1969” (Sony Music Italy). Un brano Rock and Roll travolgente, che spinge sul ritmo fin dall’apertura e che delinea l’autoritratto di un’artista che non vuole e non può essere etichettato. Intanto, già si parla del prossimo lavoro discografico dal titolo “1990” annunciato di recente dallo stesso Achille Lauro.«Dal 1969 passiamo al 1990, stiamo viaggiando nelle epoche. Sono molto contento, perché prima c’eravamo ispirati ai monumenti della musica mondiale, e ora siamo passati alle vecchie nostalgie. Aspettatevi la fine del mondo».