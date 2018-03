Rondinella e Cincotti live al Sancarluccio

Sabato 10 Marzo 2018, 22:21 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 22:21

«Cantabili armonie da una città di mare» è il nuovo recital di Francesca Rondinella e Giosi Cincotti in scena dal 16 al 18 marzo nel cartellone #Teatroinmusica della stagione del NuovoTeatroSancarluccio. Lo spettacolo proporrà parole, canti, melodie che privilegiando i brani più cantabili e amati della tradizione - dalla poesia cantata, al ritmo incalzante e arioso delle tammurriate e tarantelle d’autore, alla leggerezza delle canzoni ironiche - toccherà le sponde di terre cugine e sorelle per sconfinare anche in quelle lingue che sentiamo ancora parlarci dentro, che qui hanno abitato.Non mancheranno autori della città di mare contemporanea con delle novità, così come antiche melodie riproposte con lo stile Rondinella&Cincotti che collabora dal 2012, approdando ad originali progetti artistici perraccontare il loro mondo con i suoni, i colori e i linguaggi uniti da una sola latitudine, quella musicale che, aprendosi anche ad ambiti musicali differenti, confluisce nel cd «Rondinella&Cincotti: Meet&Reel» il loro primo lavoro discografico prodotto dall’etichetta SoundFly, uscito a maggio 2017 che ha ottenuto ottimi consensi di critica e pubblico.Info:Venerdì 16 e Sabato 17 ore 21Domenica 18 ore 18Prenotazioni: 328.6188754nuovoTeatroSancarluccioVia San Pasquale a Chiaia, 49 - Napoli