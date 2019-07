«Seven days walking»: l'incanto del piano di Einaudi all'Arena Flegrea

Martedì 23 Luglio 2019, 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Seven Days Walking” è il titolo del nuovo lavoro discografico di Ludovico Einaudi, registrato tra settembre e ottobre 2018 a Schloss Elmau (Germania) e Air Studios di Londra, pubblicato a tre anni e mezzo dal precedente “Elements” e dal successo del tour mondiale. Seven Days Walking è suddiviso in sette episodi, sette album (Day One, Day Two, ecc. fino al Day Seven) che vengono pubblicati a cadenza mensile, dal 15 marzo 2019. Sabato 27 luglio, Einaudi presenta dal vivo l’album a Napoli con un concerto esclusivo all’Arena Flegrea, nell’ambito del Noisy Naples Fest. Sul Palco, insieme a Ludovico Einaudi al pianoforte ci saranno Federico Mecozzi al violino e viola, e Redi Hasa al violoncello.“L’’idea mi è venuta mentre riascoltavo alcune registrazioni delle prime prove: ogni versione mi sembrava avere un suo carattere, con sfumature così distinte che non riuscivo a preferirne una piuttosto che un altra. Associavo il tutto al camminare, all’esperienza di fare e rifare gli stessi percorsi, ogni volta scoprendo nuovi dettagli. E così alla fine ho deciso di inglobarle tutte in un percorso di ascolto labirintico, un po’ come entrare nei meandri della creazione e vedere come un’idea musicale si può sviluppare in tante direzioni, cambiare ogni volta che viene eseguita, e cambiare ulteriormente nel momento in cui viene ascoltata”.Classe 1955, Ludovico Einaudi è un compositore e pianista italiano conosciuto e apprezzato nel mondo per i suoi concerti, le celebri colonne sonore e la sua carriera discografica. Al magnetismo del suo linguaggio semplice e originale, caratterizzato da un tocco lieve e un suono avvolgente, non è facile sottrarsi. Musicista curioso e aperto a nuovi incontri e sperimentazioni, incrocia le avanguardie musicali e i suoni ancestrali alle melodie jazz, al rock e alla musica contemporanea non tralasciando particolari e inaspettate incursioni nell’elettronica e sperimentazioni anche nella musica etnica e nel pop.Con oltre 20 lavori discografici all’attivo e milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Einaudi è uno dei compositori italiani più apprezzati e amati all’estero. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti provenienti da diverse estrazioni musicali tra cui: Ballakè Sissoko, Djivan Gasparijan, Mercan Dede, Robert e Ronald Lippok. Le sue composizioni sono esempio di musica trasversale e rappresentano un ponte tra le melodie classiche e sonorità più contemporanee.I biglietti per assistere al concerto di Ludovico Einaudi all'Arena Flegrea sono in vendita sui circuiti ETES e TicketOne e nelle principali rivendite regionali al costo di: 70 euro + prevendita per la cavea bassa centrale, 60 euro + pv per la cavea bassa laterale, 65 euro + pv per la cavea altra centrale, 50 euro + pv per la cavea alta laterale e 35 euro + pv per la panoramica.