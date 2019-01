Giovedì 10 Gennaio 2019, 18:17

Ci saranno anche i brani di «3103», il suo ultimo album che racconta di un futuro immaginario, tra i protagonisti del concerto di Tommaso Primo, in programma sabato alle ore 19, al Teatro Comunale Tasso, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.Il numero «3103» rappresenta una data, quella di un ipotetico esodo dell’umanità, in partenza dalla Terra e alla ricerca di nuovi pianeti dove poter condurre la propria esistenza. Un lavoro in bilico tra l’analisi politica e sociale, ironico sui cliché di cui la società moderna è schiava, deciso nel messaggio ecologista, feroce nella critica al potere, musicalmente ispirato alla tradizione soul statunitense con sfumature tropicaliste e innesti R'n'B e Rap, il tutto condito da un suono vintage di matrice ’70-’80.Il concerto rientra nel cartellone di appuntamenti di Sorrento Incontra, la rassegna dedicata alla musica, alla danza e allo spettacolo promossa, nell’ambito del festival M’Illumino d’Inverno, dal Comune di Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la Federalberghi Penisola Sorrentina, ed organizzata da Arealive e CDRL.