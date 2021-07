Sorrento, il chiostro di San Francesco ospita protagonisti della grande musica classica

SORRENTO - Il suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco riapre nuovamente le porte ai grandi eventi ed alla grande musica, con la XIV edizione 2021 di “Sorrento Classica”, il festival internazionale estivo di Sorrento, firmato dalla direzione artistica del maestro Paolo Scibilia, organizzato dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento e dalla Città di Sorrento (nella persona del Sindaco, Avv.to Massimo Coppola), all’interno del programma ufficiale degli eventi della Città di Sorrento.

Collaborano inoltre: MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, Regione Campania, Agenzia Regionale del Turismo della Campania, Sorrento Fondazione, Odine dei Frati Minori, istituzioni ed aziende locali. Sei gli appuntamenti previsti, tutti con inizio alle ore 21.15.

Inaugura il 28 luglio, la pianista Marcella Crudeli (insigne concertista e didatta italiana, Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana), per le celebrazioni dei suoi ben 70 anni di carriera e la consegna del “Premio Sorrento Classica” 2021, per i Benemeriti dell’Arte e della Cultura. In programma “Tribute to Fryderyk Chopin”, per il 210° anniversario della morte (1810 – 2020). 30 luglio, ritorna il pianista Maurizio Mastrini (l’unico pianista al mondo che suona la musica “ al contrario” ed ai massimi livelli del concertismo internazionale) con Skopje Chambre Orchestra, diretta da Gugica Desik.

In anteprima assoluta l’integrale del nuovo album discografico “Hugs” – Piano & Strings, nella versione per pianoforte e orchestra, edito da (MPC International Music. 3 agosto, in anteprima assoluta, IL CINQUETTO, celebre, esilarante, isolito ed inimitabile ensemble d’archi costituito da professori d’orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, con un divertentissimo spettacolo di Burlesque, satira e parodie della Musica Classica, eseguite da grandi interpreti del teatro dell’Opera più antico d’Europa. 6 agosto (orario straordinario 22.15) “Candelight Concert” con la DUBROVNIK SYMPHONY ORCHESTRA SOLOISTS STRING QUARTET che torna dopo 15 anni a Sorrento in occasione del “Sorrento – Dubrovnik Day” - Celebrazioni 15° anniversario relazioni Sorrento - Dubrovnik e “Sorrento-Dubrovnik Festival”, avviate nel 2006 e basate su scambi di iniziative culturali tra le due celebri perle del mediterraneo e mete del turismo internazionale; 13 agosto, in esclusiva, il celebre attore, regista e cantante italiano ALESSANDRO HABER ed il suo TANGO ACCORD TRIO & DANCE DUO reinterpretano e raccontano il Tango argentino di Astor Piazzolla, del quale ricorrono quest’anno le celebrazioni del 100° anniversario della nascita (1921 – 2021), con lo spettacolo “Storie de Tango”, Baladas e Milongas che ripercorre l’Argentina degli emigranti, speranze, nostalgie, desolazione e di tanto Tango.

16 agosto, nell’ambito delle relazioni culturali internazionali “Sorrento – Russia”, conclude la rassegna TATIANA KIRPICHENOK, affascinante e bravissima pianista russa, formatasi nel famoso “Gnessin” Russian State Academy of Music di Mosca e vincitrice di numerosi primi premi internazionali. In programma“Capolavori del Romanticismo pianistico tedesco e russo”: Schubert, Liszt, Rachmaninov.

I concerti si svolgono in orario serale, con inizio alle ore 21.15 (ad esclusione del 6 agosto, con inizio alle ore 22.15). Ingresso a pagamento. Orario, luogo e programma potrebbero subire variazioni in caso di forza maggiore. I concerti si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti - Covid19

INFO: Ingresso a pagamento fino ad esaurimento posti a sedere. Biglietti: Posto unico € 10, 00. Biglietteria all'ingresso Chiostro S. Francesco, (Tel. 334.3117961) . Orario 10:00 – 13:00 / 18:30 – 21:00. Prevendita online: www.ticketgate.it - www.azzurroservice.net . In caso di maltempo i concerti si terranno in luogo al chiuso, nelle vicinanze. Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore. Sconto del 10% presso i ristoranti aderenti, per i titolari del biglietto d'ingresso. Infopoint: Ufficio Turistico Circolo Forestieri (Via Luigi De Maio 35, Sorrento, Tel. 0818074033), Chiostro S. Francesco (Tel. 334.3117961), Sedi Infopoint Sorrento, Fondazione Sorrento. Infoline 3336654526 - www.societaconcertisorrento.it - Facebook: societa concerti sorrento - www.comune.sorrento.na.it