Sorrento, «Suonno d’ajere» per l'ultimo appuntamento con i «Concerti al tramonto».

Domenica 25 Agosto 2019, 19:41

SORRENTO - Quinto e ultimo atto della kermesse musicale dei «Concerti al tramonto». Appuntamento mercoledì prossimo, alle ore 19 in piazza della Vittoria, con «Suonno d’ajere». La rassegna, ideata dal «Movimento 22 dicembre», patrocinata dal Comune di Sorrento, con la supervisione artistica di FadeIn. Vincitori 2019 del Premio Folkest-Alberto Cesa, la formazione è composta da Irene Scarpato (voce), Marcello Smigliante Gentile (mandolino, mandola) e Gian Marco Libeccio (chitarra).Il progetto «Suonno d'ajere» nasce nel 2016 dall'esigenza di conoscere e approfondire ciò che la città di Napoli ha prodotto nella sua storia musicale vocale. I tre componenti del gruppo provengono da esperienze musicali diverse, dal jazz alla musica leggera, dalla musica popolare a quella classica, si sono sempre confrontati con la canzone napoletana, rimanendone profondamente affascinati per tradizione ma anche per i contenuti di molti brani storici e attuali. Partiti dalle rassegne concertistiche della città Vesuviana in poco tempo partecipano a numerosi festival di più ampio spicco, come la 74esima edizione della Biennale di Venezia. Il loro brano “Palummella” viene scelto come colonna sonora del teaser del documentario La Chimera – Appunti per un film sulle Vele di Scampia – presentato al festival veneziano. A marzo è uscito il loro album, che comprende alcune perle del canzoniere napoletano (da Ferdinando Russo, a Libero Bovio e Viviani) ed anche lo splendido brano inedito che li ha portati a vincere SanremoCantaNapoli e gli ha permesso di partecipare al Gran Gala del Festival e della Stampa, edizione 2019 presso il casinò di Sanremo.