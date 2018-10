Subsonica, ascolto al buio del nuovo album anche per i fan di Napoli

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 18:32

Ieri, alcuni fortunati fan dei Subsonica hanno potuto ascoltare in anteprima “8” (Sony Music) l’attesissimo nuovo album della band in uscita in fisico e digitale venerdì 12 ottobre 2018.Un ascolto speciale per i primi cento di ogni città che hanno fatto richiesta sul sito del gruppo, in quelle che sono state soprannominate “DARK ROOM”, allestite in quattro città: a TORINO all’OFF TOPIC (via Giorgio Pallavicino 35), a MILANO in Santeria (Viale Toscana 3), al Lanificio di ROMA(Via di Pietralata 159/A) e al Lanificio 25 di NAPOLI (Piazza Enrico De Nicola 46).La band, composta da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, ha regalato al pubblico un’esperienza immersiva per ascoltare il nuovo lavoro che segna il loro ritorno insieme dopo quattro anni e racconta così l’idea:“Cari terrestri, abbiamo allestito 4 portali (uno a nord, uno in centro, uno a sud e uno nella nostra amata Torino), per aprire varchi che vi permetteranno di entrare, prima della data prefissata, nell’universo di “8”. Ma prima di parlarvi del “cosa” si potrà ascoltare in anticipo all’interno di questi spazi, riteniamo importante descrivervi il “come”.Prima della musica su computer e cellulari. Prima del consumo frugale delle poche tracce più conosciute. Prima delle cuffiette e dei masterizzatori digitali, in un’altra epoca era consuetudine - dopo avere impazientemente atteso l’uscita di un album - trovarsi con i propri amici in religioso silenzio a scartare la copertina. A spiarne avidamente i contenuti interni. Ad annusarne il profumo di vinile illibato. Ad appoggiare la puntina del giradischi e a lasciarsi avvolgere completamente dalla musica, che diventava il solo elemento capace di catturare l’attenzione per ore e ore.Noi vogliamo regalarvi questa esperienza perduta. Vogliamo che vi spogliate, come in una vera dark room, di tutta la tecnologia che quotidianamente vi accompagna, (sarà affidata all’ingresso a personale che vi restituirà cellulari e altri oggetti tecnologici al termine) e che entriate al buio, insieme ad altre persone estranee, nell’universo di “8”, per ascoltare in anteprima tutto l’album, dall’inizio alla fine.Una sola volta. E per scoprire che cosa abbiamo realizzato durante questa lunga attesa. Buon viaggio.”1. Jolly Roger2. L'incubo feat. Willie Peyote3. Punto critico4. Fenice5. Respirare6. Bottiglie rotte7. Le onde8. L'incredibile performance di un uomo morto9. Nuove radici10. Cieli in fiamme11. La bontà9.02.19 @ ANCONA, PALAPROMETEO11.02.19 @ BOLOGNA, UNIPOL ARENA12.02.19 @ PADOVA, KIOENE ARENA14.02.19 @ TORINO, PALA ALPITOUR16.02.19 @ GENOVA, RDS STADIUM18.02.19 @ MILANO, MEDIOLANUM FORUM21.02.19: @ ROMA, PALALOTTOMATICA23.02.19 @ FIRENZE, MANDELA FORUM4 NL - Amsterdam, Melkweg6 UK - Dublino, The Button Factory9 UK - Londra, 02 Shepherd’s Bush Empire11 SWI - Zurigo, Volkhaus12 FRA - Parigi, Trabendo15 BEL - Bruxelles, VK17 GER - Colonia, Kantine18 GER - Berlino, Huxkley's19 GER - Monaco, Muffathalle