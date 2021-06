Teatro San Carlo, ​replica straordinaria dei Carmina Burana di Carl Orff diretti da José Luis Basso

Dopo il grande successo del concerto di sabato 5 giugno, a grande richiesta la Fondazione Teatro di San Carlo ha programmato per martedì 8 giugno a partire dalle ore 20.00 una replica straordinaria dei Carmina Burana di Carl Orff diretti da José Luis Basso.

I Carmina Burana di Carl Orff, saranno eseguiti nella versione per soli, coro due pianoforti e percussioni predisposta dallo stesso autore e vedrà protagonista il Coro del Teatro di San Carlo.

I solisti, tutti del Coro del Lirico Di Napoli sono: Desirée Migliaccio (soprano), Federico Fiorio (Controtenore) e Francesco Esposito (Baritono). Al pianoforte Roberto Moreschi e Vincenzo Caruso, ai timpani Barbara Bavecchi. Alle percussioni Pasquale Barbaro, Marco Pezzenati, Francesco Esposito, Francesco Cardaropoli, Giusppe Saggiorno, Ciro Famiani e Gianmarco De Angelis. Il Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo è diretto da Stefania Rinaldi.

I Carmina Burana furono composti da Orff, tra il 1935 e il 1936, come una cantata scenica parte di un trittico di opere intitolato “I Trionfi”. L’idea era nata dall’edizione di un’antologia di componimenti poetici dell’alto medievo, scoperti nel 1803 dal filologo tedesco Johann Andreas Schmeller nel Monastero di Benediktbeuren in Alta Baviera e da allora conservati nella Biblioteca di Monaco. I testi, in latino, tedesco e provenzale, riprendono canti medievali goliardici, intonati dai clerici vagantes. Orff ne fu affascinato ma prese in considerazione solo i testi e poche melodie autentiche risuonano all’interno della sua partitura, interamente originale. Articolati in cinque parti, sono aperti e conclusi da un prologo che inneggia alla Fortuna, vera forza governatrice del mondo. Si tratta di una delle pagine corali più potenti e comunicative, tanto da essere frequentemente impiegate come sonorizzazione di film e serie televisive.

Si tratta della prima produzione che vede protagonista il Coro del San Carlo dopo la recente nomina del nuovo Direttore José Luis Basso.