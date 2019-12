Note di colore all’ombra del Vesuvio, alla Reggia di Portici c'è The Dark Side Of The Mandolin

Domenica 15 dicembre, alle ore 11, nel Galoppatoio Reale della Reggia di Portici, Mauro Squillante Trio sarà protagonista del concerto “The Dark Side Of The Mandolin” che inaugura la rassegna artistica “Note di colore all’ombra del Vesuvio”, promossa e curata dall’Associazione Montarsolo con il patrocinio del Comune di Portici.



Il progetto intende fondere, persino un po' provocatoriamente e con molta ironia, il miglior rock degli anni Settanta con la più inossidabile delle tradizioni mediterranee. Inizia così un ciclo di appuntamenti ambientati negli spazi aperti e chiusi della costa vesuviana, dalle celebri ville ai giardini più eleganti. Le dimore settecentesche non saranno semplice contenitore delle varie proposte musicali ma, piuttosto, si porranno come spunto creativo nella scelta dei contenuti, così da creare una sinergia virtuosa a beneficio dello spettatore. La rassegna spazierà, nell'arco di nove mesi, tra generi musicali e forme spettacolari anche molto diverse, privilegiando una dimensione elegantemente cameristica e, soprattutto, rispettando lo spirito dei luoghi.