Thegiornalisti, firmacopie dell'album alla Mondadori di piazza Vanvitelli

Lunedì 24 Settembre 2018, 18:35

Farà tappa a Napoli, mercoledì 26 settembrealle ore 18.30, presso il Mondadori bookstore di piazza Vanvitelli, l’instore tour di Love, l’ultimo lavoro discografico dei Thegiornalisti. La band romana, capitanata da Tommaso Paradiso, incontrerà il pubblico e firmerà le copie del nuovo album. Il disco, composto da 11 tracce e anticipato dai singoliQuesta nostra stupida storia d’amore, New York e Felicità puttana, è disponibile in streaming, nei digital store e nei negozi nel formato cd e vinile dal 21 settembre.Acquistando il disco Love a presso il Mondadori bookstore di piazza Vanvitelli sarà possibile ottenere il pass per avere accesso prioritario al firma copie con i Thegiornalisti.Evento in collaborazione con Radio Subasio.I Thegiornalisti, capitanati da Tommaso Paradiso, sono la più importante rivelazione della musica italiana degli ultimi anni: hanno dato via al fenomeno del nuovo pop italiano abbattendo le barriere tra la scena indipendente e quella mainstream, conquistando le classifiche di vendita e radiofoniche.Hanno ottenuto oltre 30 certificazioni tra dischi d’oro e dischi di platino, il loro singolo Riccione (certificato quattro volte disco di platino digitale) è considerato il tormentone dell’estate 2017.Completamente Sold Out (ottobre 2016), il loro ultimo album, è stato certificato disco d’oro, è rimasto per un anno e mezzo consecutivamente nella top 100 dei dischi più venduti in Italia e ad agosto 2018 è ancora al terzo posto della classifica album iTunes.A due anni di distanza dal successo che li ha portati al grande pubblico, il 21 settembre 2018 i Thegiornalisti tornano con “Love”, quinto album della band romana che conta oltre 162 milioni di stream su Spotify e oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.