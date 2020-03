Todd Terry fa tappa al Joia per i primi 16 anni del club di Sant'Antimo

Il pioniere della musica house per il compleanno del Joia:sarà un dj set di Todd Terry ad aprire i festeggiamenti per i sedici anni del club di Sant'Antimo.



Venerdì 6 marzo il disc jokey e producer newyorkese sarà protagonista di una performance che si annuncia come uno degli eventi clou della stagione 2020 del nigthclubbingcampano.



L’esibizione di Todd Terry darà il via a J16, un ciclo di tre serate speciali che fino a domenica 8 marzo celebreranno l’importante traguardo raggiunto dal Joia.



«Ancora prima che un locale noto in tutta Italia, il Joia è una storia di impresa - ha dichiarato Piero Nannola, fondatore del club - I nostri primi sedici anni di attività dimostrano come un’attività considerata precaria e improduttiva possa, al contrario, essere svolta con successo e continuità».



Con una lunga carriera alle spalle in cui spicca una nomination ai Grammy Awards, Todd Terry farà tappa al Joia nell’ambito del tour mondiale 2020. Il suo live act proporrà una selezione di brani, suonati anche con dischi in vinile, che privilegerà il mix di house music e suoni latini che ha sempre contraddistinto le sue produzioni. Tra le varie tracce in scaletta, non mancheranno le recenti Da Bango e The rimm ma potrebbero trovare spazio anche le hit che lo hanno reso famoso come Alright Alright o Joys.



Altro protagonista della serata del 6 marzo sarà Tony Touch, anch’egli inserito nel format Black on che si avvale della direzione artistica di Amed Key e che caratterizza tutti i venerdì del Joia. Conosciuto anche come Tony Toca, Mr. Coco Tosso, Von Bo Bo e Tony Navaja, il dj di origini portoricane confermerà la sua naturale attitudine al crossover mettendo insieme con abilità reggae, house music, R&B ed hip hop.



I festeggiamenti dei 16 anni del Joia proseguiranno, poi, con edizioni speciali degli altri due format che contraddistinguono le serate del weekend.



Sabato 7 marzo andrà quindi in scena una versione anniversary di Hyper che vedrà in consolle Willy Ragostacon il vocalist Emsi Gallo e le coreografie delle HypDancers.



Domenica 8 marzo, infine, andrà in scena Carillon, il party che evoca l’atmosfera di un luna park negli anni dorati della Belle Epoque e che, per l’occasione, avrà una declinazione B-day.



Insomma, il Joia festeggia il suo sedicesimo compleanno con un programma di eventi degno della sua ultradecennale storia © RIPRODUZIONE RISERVATA