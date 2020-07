LEGGI ANCHE

Da Siral Gala diin piazza. È ricco il cartellone della quinta edizione di «Un'estate da Re» alla Reggia di Caserta che anche quest'anno, dal 30 luglio al 13 settembre, ospita spettacoli musicali di alto livello, con qualche finestra sul teatro. Una platea, quella dell'aperia, ridotta da 1200 a 500 posti per le misure anti Covid-19, ma gli spettacoli della rassegna, organizzata da Scabec, saranno accessibili a tutti con le riprese di Rai Cultura, in un'edizione che vede un'intensa collaborazione tra il Teatro di San Carlo di Napoli e il Teatro Verdi di Salerno e la partecipazione dell'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia.Si inizia il 30 luglio con «Omaggio a Beethoven» e con Sir Antonio Pappano che dirige l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nella sua interpretazione della Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 e della Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93. Pappano, che vive tra Londra, Roma e la sua originaria città di Benevento. Pappano, che lo scorso anno ha ricevuto il Premio Franco Abbiati dall'Associazione nazionale critici musicali come miglior direttore d'Orchestra, dirigerà il concerto in una Reggia di Caserta che Enel illuminerà con i colori della bandiera italiana, rendendo omaggio alla ripresa attraverso la cultura e la musica. Il secondo spettacolo, il 3 agosto, vede in scena il maestroche dirige la Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi in «Summertime», una serata magica con le arie e le composizioni più famose di Puccini, Verdi, Bizet, interpretate dal tenore Vittorio Grigolo e dal soprano Sonya Yoncheva. Il 13 agosto si apre invece al teatro e alla figura diattraverso il racconto dicon l'esordio del recital «Eduardo mio», in cui l'attrice eduardiana racconta il drammaturgo con storie, canzoni, brani teatrali. Si torna alla musica con l'importante appuntamento del 22 agosto con il «Gala di Plácido Domingo» in piazza Carlo di Borbone, davanti alla facciata della Reggia per consentire l'accesso a molti più spettatori. Domingo torna in Italia dopo anni con arie e duetti da Opera e Zarzuela di Verdi, Giordano, Giménez, Moreno-Torroba, Serrano, Sorozábal. La rassegna prosegue a settembre con il San Carlo che porta in scena il 12 settembre «Arie d'Opera» con il soprano Carmen Giannattasio, il tenore Saimir Pirgu e l'Orchestra del Teatro di San Carlo e il 13 con «Le quattro stagioni di Vivaldi» con il Balletto del Teatro.