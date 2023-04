«We come from Napoli», i due appuntamenti tra Milano e Napoli per la nuova scena musicale

Eventi unici con l’obiettivo di rafforzare un ponte tra due music city che rivestono un ruolo fondamentale nel panorama e nell’industria musicale nazionali, un focus sulla scena artistica campana che vedrà panel istituzionali con i professionisti della filiera, gli showcase di alcuni tra gli artisti napoletani più iconici e rappresentativi - tra nuove promesse e nomi affermati- e un dj set a tema. Svelata nelle prossime settimane la lineup degli eventi.



«We come from Napoli» (come la canzone di Liberato), è l’incontro tra Milano e Napoli, due città che negli ultimi anni hanno sviluppato una particolare attenzione alla cultura musicale locale, attraverso la promozione di un variegato pacchetto di politiche e investimenti con l’obiettivo di diventare punti di riferimento a livello nazionale. Come il progetto Napoli Città della Musica che, fra le altre, punta a valorizzare e ad internazionalizzare la creatività musicale, creando legami di reciprocità tra le istituzioni e gli attori del territorio partenopeo.

Attraverso un CONTEST, Billboard Italia darà la possibilità a due artisti o band campane di esibirsi nel corso degli eventi davanti a un pubblico speciale, perché saranno presenti anche addetti ai lavori provenienti da tutte le competenze della filiera, tra etichette discografiche, agenzie di booking, management e uffici stampa. Saranno premiati gli artisti con la maggior capacità di innovazione musicale, con un’attenzione particolare nel racconto del proprio territorio.