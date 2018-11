Asia Argento in console fa ballare anche Cecilia, Ignazio e Jeremias

Sabato 10 Novembre 2018, 12:29

Non smette mai di stupire Asia Argento, che l’altra sera si è mostrata in una veste inedita, quella di dj d’eccezione, agli amici che l’hanno raggiunta da Shinto al termine dell’evento inaugurale della Nemea X-Night, che ha visto l'Energy Village come scenario di un evento trendy e ricco di fitness.La popolare attrice e regista italiana infatti ha animato il party successivo all’happening di presentazione della capsule, cui hanno preso parte oltre duemila persone tra cui una serie di volti noti dello sport e dello spettacolo che si sono poi trasferiti al piano superiore per brindare al successo dell’iniziativa che ha visto come direttore artistico Luca G. Tra questi, anche Massimiliano Rosolino nella duplice veste di direttore tecnico dell’evento, Diego Armando Maradona Jr, i fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez, Filippo Nardi, Cecilia Capriotti, Ignazio Moser e Marco Ferri, accolti dal padrone di casa Salvatore Castaldo con la sorella Miriam ed il cognato Piero Izzo.Con loro, anche numerosi habitué degli eventi mondani della Campania, tra cui Ciro Veneruso, Silvio Smeraglia, Giuseppe Di Palo, Giuliano Annigliata, Chiara Stile, Maria Teresa Gaeta, Lorenzo Crea, Gianni Riccio, Maurek Poggiante, la club manager Giada Punzo e Miss Europe Continental Anna Semenkova.