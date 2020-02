“3 Attori in Affitto”, Vittorio Hamarz Vasfi in scena ​al Centro Ester di Napoli

Il prossimo 23 febbraio andrà in scena dalle ore 19 al Centro Ester di Napoli, “3 Attori in Affitto”, lo spettacolo scritto e diretto da Vittorio Hamarz Vasfi, interpretato dallo stessi Vasfi, insieme a Ludovico Fremont, Pio Stellaccio e Mavina Graziani e prodotto da Andrea Preti e Silvia Armeni.



L’autore racconta in modo divertente il quotidiano dei protagonisti cercando di superare con leggerezza anche le situazioni più difficili. Portando in scena la semplicità con cui si intrecciano culture diverse ed il ritmo sostenuto, dato dalla perfetta complicità tra gli interpreti e dai molteplici doppi sensi, che suscitano continua ilarità.

