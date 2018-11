Le attrici di «Belle ripiene» dal palco alla cucina

Giovedì 1 Novembre 2018, 16:06

Dal palco ai fornelli. Tosca D'Aquino, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo protagoniste sul palco dell'Augusteo di Napoli fino a domenica 4 novembre, in Belle ripiene arrivano nella cucina di Mimì alla Ferrovia.Le apprendiste chef, che nella commedia si cimentano realmente nella preparazione di gustosi manicaretti da condividere con il pubblico in sala si sono divertite a posare nella cucina del locale e anche a cucinare.E vuoi per trasporto personale, vuoi per la forte immedesimazione nel personaggio rappresentato, le "Belle Ripiene" ospiti ieri sera a cena da Mimì alla ferrovia, non hanno resistito alla tentazione e si sono cimentate anche ai fornelli della cucina dello storico ristorante partenopeo supportate dagli chef Michele Succoia e Salvatore Giugliano. E con la complicità dello staff di sala, capitanata da Roberto Cupolo, hanno poi servito gli assaggi realizzati sotto gli sguardi attoniti ed entusiasti degli ospiti accomodati ai tavoli del ristorante di via Alfonso D'Aragona.Tra le prelibatezze realizzate uno dei piatti simbolo della ristorazione partenopea di Mimì, 'Candele alla genovese' e il piatto appositamente realizzato per la commedia: 'Lo Scrigno della Penisola Italiana Belle Ripiene', a base di cime di rapa, guanciale croccante, pomodorino del piennolo confit e fonduta di stracchino.