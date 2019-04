Mercadante, la nuova stagione nel segno de «La grande magia»

'La stagione della Grande magià è lo slogan che sigla la programmazione 2019-2020 del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale presieduto da Filippo Patroni Griffi e diretto da Luca De Fusco: 24 spettacoli di cui 16 tra produzioni e coproduzioni. Ai due i palcoscenici, del Mercadante e del San Ferdinando, si aggiungeranno il prossimo anno la Basilica Santa Maria alla Sanità e il Museo Madre per due eventi speciali.



Spettacolo d'apertura sarà proprio 'La grande magià di Eduardo De Filippo, regia di Lluis Pasqual (San Ferdinando, 17 ottobre) mentre al Mercadante il primo titolo in cartellone sarà 'La tempestà di Shakespeare (23 ottobre), regia di Luca De Fusco. Registi in cartellone anche Franco Però, Alessandro Maggi, Andrea Baracco, Gabriele Lavia, Andrea Chiodi, Federico Tiezzi, Paolo Valerio, Arturo Cirillo, Pappi Corsicato, Jean Bellorini, Alessandro Serra, Enzo Moscato, Luciano Melchionna, Andrea De Rosa, Rimas Tuminas, Mimmo Borrelli, Enrico Maria Lamanna, Massimo Luconi, Alfonso Postiglione, Mario Gelardi, Alex Rigola. Sul palco interpreti come Eros Pagni, Gaia Aprea, Elena Radonicich, Peppino Mazzotta, Nando Paone, Michele Riondino, Gabriele Lavia, Elisabetta Pozzi, Sandro Lombardi, Arturo Cirillo, Cristina Donadio, Umberto Orsini, Lello Arena, Tonino Taiuti, Antonino Iuorio, Claudio Di Palma, Marianna Fontana, Gigi Savoia, Elena Ghiaurov.



Tra i classici inseriti nella programmazione presentata al Mercadante dinanzi ad una affollata platea di addetti ai lavori e protagonisti, anche 'I giganti della montagnà di Pirandello diretto da Gabriele Lavia (15 gennaio). Tra le 'riscritturè il 'Satyricon' firmato da Francesco Piccolo, ispirato a Petronio, con la regia di Andrea De Rosa (dal 9 gennaio al san Ferdinando) e 'Edipo a Colonò di Ruggero Cappuccio con la regia di Rimas Tuminas (6 febbraio). Molti gli adattamenti per la scena e i capolavori del 900 come 'La chungà di Mario Vargas Llosa con la regia di Pappi Corsicato. 'Festa al celeste e nubile santuariò, di Enzo Moscato andrà in scena in prima nazionale al Teatro San Ferdinando dal 28 novembre.



«Lo Stabile di Napoli da medio è divenuto un grande teatro, con settemila abbonati e 11 milioni di fatturato, numeri raddoppiati rispetto a quelli che ho trovato al mio arrivo - sottolinea De Fusco - appena qualche anno fa sarebbe difficile ipotizzare di essere nella stessa fascia di un teatro come l'Argentina di Roma. È un grande successo per Napoli».

