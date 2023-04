Napoli, al Bellini in scena Montanari e Guanciale in «L’uomo più crudele del mondo»

Al Teatro Bellini dal 2 al 14 maggio, un testo scritto e diretto da Davide Sacco, con Lino Guanciale e Francesco Montanari «L’uomo più crudele del mondo».

Paolo Veres, è seduto alla sua scrivania in una stanza spoglia di un capannone abbandonato. Davanti a lui un giovane giornalista di una testata locale è stato scelto per intervistarlo. La chiacchierata prende subito una strana piega e in un susseguirsi di serrati dialoghi emergeranno le personalità dei due personaggi e il loro passato, fino a un finale che ribalterà ogni prospettiva.

Orari spettacoli: feriali h. 20:45, mercoledì 3 maggio h. 17:30, sabato 6 maggio h. 19:00, domenica h. 18:00.

Prezzi: a partire da 15 €. Durata: 60 minuti.

Scene Luigi Sacco; luci Andrea Pistoia; organizzazione Ilaria Ceci; produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, LVF, Teatro Manini di Narni.