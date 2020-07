Napoli Teatro Festival Italia, c'è redFrida in prima assoluta al bosco di Capodimonte

Alla Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte va in scena domani in prima assoluta di redFrida, spettacolo sulla vita di Frida Kahlo, liberamente tratto da Viva la Vida di Pino Cacucci, regia di Ciro Pellegrino. Lo spettacolo rientra nella tredicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la quarta diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con il sostegno della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano. L'amata pittrice messicana è interpretata da Emiliana Bassolino, accompagnata dalla performer in video da Jane M. Deaglàn dando vita ad un susseguirsi di confessioni e di ricordi colmi di amore e disperazione, tratti dal diario intimo dell'artista e dal suo epistolario, per ripercorrere attraverso gli ultimi istanti della vita la donna, la pittrice, l'amante.



Apre le porte in anticipo sul debutto assoluto, previsto per l'11 luglio (in replica il 12 luglio), la compagnia Vuccirìa Teatro, che domani alle 21 presenta David al Cortile della Reggia di Capodimonte in prova generale aperta al pubblico David, una coproduzione del festival con il Teatro Bellini. Scritto e diretto da Joele Anastasi, anche interprete accanto a Federica Carruba Toscano, Eugenio Papalia ed Enrico Sortino. Completano il programma per la sezione Osservatorio, in scena in prima assoluta alle 21.00 al Giardino Romantico di Palazzo Reale, Una cosa piccola ma buona della compagnia Teatro Felino, atto unico ispirato ai racconti di Raymond Carver, di cui firma drammaturgia e regia Mario Perna, e interpretato da Simona Fredella, Andrea Palladino e Alessio Sordillo. #tradizionale è il titolo dell'appuntamento musicale delle 19.30 al Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale con la rassegna 7 gradi - settimana di concerti a cura di Massimiliano Sacchi, in compagnia degli Ars Nova. Alle 22, Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale, per la rassegna Lo schermo per la scena - corpo e voce dell'attore napoletano, focus su Carlo Croccolo.