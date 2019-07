Il 10 luglio alle 19; 20.30; 21.30, in scena per gli atleti e gli addetti ai lavori presenti per le Universiadi a Napoli, lo spettacolo straordinario dei Tableaux Vivant da Caravaggio al Complesso Monumentale Donnaregina. Per tutti coloro che vorranno partecipare sarà un’occasione per incontrare gli atleti provenienti da tutto il mondo e visitare la Chiesa barocca di Donnaregina Nuova, e la Chiesa gotica di Donnaregina vecchia. Il biglietto è acquistabile anche online sul sito www.museodiocesanonapoli.it

Martedì 2 Luglio 2019, 13:49

