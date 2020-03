Il fenomeno social più in voga del momento promosso direttamente nelle città del circondario vesuviano. Sotto l'attenta regia del duo Iumiento-Ceruti con l'ausilio del team tecnico Obiettivi d'Arte, gli esponenti della storica scuola di comicità partenopea Ciro Ceruti e Floriana De Martino compongono la strampalata coppia di protagonisti della sitcom «Vita». La web serie, che spopola in rete attirando pubblico senza distinzione di età, ricolloca finemente la tradizione comica napoletana sulle nuove frontiere dei social media. Dopo l'esordio di fine gennaio, la prossima puntata sarà peraltro girata nella cornice, anzi, nel «cornicione» della pizza magistralmente lavorato da Luigi Petrone nelle sale della Pizzeria Vesuvio di Portici, al confine con San Giorgio a Cremano.



Proprio il legame degli artisti coinvolti nel progetto con le due città alle porte di Napoli è uno dei segreti del successo della serie, arrivata ormai all'ottavo episodio. A svelare i retroscena del "dietro le quinte", lo stesso Vittorio Iumiento: «Siamo stati travolti da un successo inaspettato - ammette il 38enne fotografo napoletano con studio a Portici, ma sangiorgese d'adozione -. Il progetto è nato quasi per scherzo, troppo spesso sul web la qualità è bassa. Non lo sapevamo, ma c'era attesa per un prodotto di questo tipo». Iniziata per gioco, ora «Vita» fa registrare numeri importanti, fino a un milione e mezzo di visualizzazioni alla volta: «Abbiamo un ottimo seguito, soprattutto a livello campano. Come Ciro e Floriana sono ormai anch'io un sangiorgese acquisito, amo il teatro e ovviamente Massimo Troisi. Mi sono formato come fotografo - racconta -, evolvendomi man mano all'interno del team fino alla regia».



Non mancano piccole anticipazioni per i fan: «La prima stagione dovrebbe concludersi con tra la decima e la dodicesima puntata - spiega Iumiento -. Abbiamo in programma per il futuro di girare anche qualche scena all'aperto, coinvolgendo attivamente i paesaggi di San Giorgio a Cremano. Special guest? Abbiamo collaborato con Paolo Caiazzo nel quinto episodio, in futuro potrebbero comparire altri personaggi famosi nella serie». I numeri in costante crescita certificano il gradimento della platea dei social network, la tradizione comica napoletana sembra dunque essere pronta a raccogliere la sfida e conquistare lo sconfinato palcoscenico del web. © RIPRODUZIONE RISERVATA