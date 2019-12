Rinviato due volte per le avverse condizioni meteo, gli organizzatori hanno fissato per domenica prossima lo svolgimento dello slalom automobilistico Sorrento-Sant’Agata sul tracciato del Nastro Verde, con partenza dal bivio di Priora all’incrocio con il Nastro Azzurro, alle porte del centro cittadino del borgo di Massa Lubrense. La gara, giunta alla quindicesima edizione, valevole per la Coppa Aci terza zona, per il Memorial Giovanni Persico e il Trofeo Franco Mastellone.

Ultimo aggiornamento: 15:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA