5 per mille, il Pascale raddoppia nell’anno della pandemia

Trentesimo in un elenco di 15 mila nominativi, enti associazioni fondazioni, secondo istituto dei tumori, dietro soltanto a Milano, il Pascale porta a casa 1,626 milioni di euro con il 5 per mille, raddoppiando la sua performance del 2019 quando i contributi ottenuti attraverso le scelte sulle dichiarazioni dei redditi si erano fermati a 885mila euro. «Un risultato che premia l'eccellenza e la premia, non a caso, nel periodo peggiore della sanità mondiale dal dopo guerra a oggi», si legge in una nota dell'istituto.

«Ringrazio dal profondo del cuore - dice il direttore generale del polo oncologico partenopeo, Attilio Bianchi - ad una ad una, tutte le persone che hanno deciso di supportare la ricerca del nostro Istituto. Insieme faremo tanto ancora, per questo invito tutti anche per l'anno in corso a confermarci la loro fiducia».