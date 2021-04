Rana e Banco alimentare, in Campania donate 18 tonnellate di pasta fresca

L'iniziativa di solidarietà Ravioli dolci con cioccolato ideata dal Pastificio Rana in collaborazione con Banco Alimentare ha ricevuto una grandissima adesione, permettendo la raccolta di 267 tonnellate di pasta fresca in tutta Italia per regalare un momento di gusto e serenità a chi è in difficoltà.

La campagna ha trasformato la spesa in un gesto di generosità, semplice ed autentico, raggiungendo un risultato oltre le aspettative: un totale di 2.136.456 di piatti di pasta fresca donati ai più bisognosi da ottobre 2020 a febbraio 2021, grazie ai 2.000 volontari e alle 7.600 strutture caritative unite nella rete della Fondazione.

In particolare, in Campania, l’iniziativa ha permesso di donare quasi 18 tonnellate di pasta fresca, offrendo un pasto caldo, gustoso e genuino a più di 145 mila persone bisognose, grazie all’operato di 130 strutture caritative, tra Comuni e Associazioni.

Rana conferma ora il proprio impegno a sostegno dei più deboli lanciando la nuova campagna «Rana - Giro D’Italia» che durerà fino a fine settembre. Ancora una volta l’azienda coinvolge i consumatori e per ogni prodotto acquistato della nuova gamma creata per celebrare questa importante ricorrenza sportivo, il Pastificio donerà un prodotto fresco a Banco Alimentare.