Coronavirus a Napoli, la solidarietà non si ferma con la raccolta del Mattino: «Aiutiamo i nostri eroi»

«Doniamo per chi fa sacrifici per noi. Per l'ospedale Cotugno ora è il momento di fare squadra», è la richiesta di, coach del Napoli basket che incita a fare gruppo in questo momento di emergenza e sollecita a intervenire per la donazione per l'ospedale Cotugno lanciata da Il Mattino. L'importo che sarà raccolto poi verrà messo a disposizione delle esigenze prioritarie indicate dal nosocomio che, in questi giorni, è in prima linea per fronteggiare l'emergenza.Sottoscrizione a cui hanno aderito semplici cittadini anche con poche decine di euro o aziende con assegni più corposi. Come la, fortemente impegnata nei confronti del territorio di riferimento, dopo le misure economiche adottate a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno risentendo dell'attuale momento di difficoltà, ha stanziato 50mila euro di donazioni da devolvere ad istituzioni sanitarie ed enti impegnati direttamente a gestire l'emergenza Coronavirus, aderendo con 25mila alla raccolta fondi del nostro quotidiano. «In un momento di emergenza collettiva, la nostra banca commenta Felice Delle Femine, direttore generale dell'istituto - sente forte il dovere di sostenere concretamente le strutture ospedaliere alle quali viene richiesto il massimo sforzo, e che stanno combattendo in prima linea, con tutto il personale, per contrastare, con responsabilità, coraggio e dedizione, questo virus».Stanno arrivando decine e decine di donazioni grazie anche ai numerosi testimonial che, in maniera autonoma, stanno sponsorizzando la raccolta fondi per il nosocomio napoletano. «Aiutiamo le persone coraggiose, aiutiamo chi lavora per noi: in questo momento è più che mai necessario», è l'appello che lancia la cantanteche snocciola in un video anche l'Iban su cui fare un versamento. Molti esponenti del panorama artistico napoletano e campano sono mobilitati.«Anche io voglio dare il mio contributo all'iniziativa de Il Mattino: aiutiamo gli angeli del Cotugno. E come si dice a Napoli: facciamo del bene che bene ci viene», esorta il cantanteIl colleganemmeno si sottrae: «Un pensiero agli angeli in mascherina del Cotugno: ora è il momento di sostenerli con la raccolta fondi lanciata da Il Mattino».La raccolta, attraverso bonifico sul conto corrente della Banca Finnat con la causale «», prosegue sin dalla giornata dal lancio dell'iniziativa. E sono decine e decine le donazioni arrivate in appena tre giorni. E per chi volesse contribuire e far pervenire un proprio contributo, l'Iban dell'ospedale Cotugno è sempre:(Swift code FNATITRRXXX).