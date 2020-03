Coronavirus a Napoli, continua la raccolta del Mattino: altri 175mila euro al Cotugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È una questione di cuore: quella che continua a spingere tanti napoletani ad aderire alla raccolta fondi promossa dal «Mattino» per affrontare l'emergenza Covid-19, e quella che porta i vertici del Cotugno, il polo di riferimento nella regione, a curare con gli altri finanziamenti appena trasferiti i problemi dovuti alle patologie cardiache. L'infarto acuto, la necessità di un'angioplastica e l'inserimento di uno stent in tempi rapidissimi rappresentano tra i principali interventi che richiedono sale operatorie dedicate per i pazienti contagiati dal nuovo virus e ancora non disponibili. Gli ammalati possono essere trasportati in ambulanza al Monaldi per le urgenze, in attesa di attrezzature dedicate nell'ospedale per le malattie infettive.«È il modo per garantire le prestazioni ai degenti ricoverati», spiega, responsabile dell'unità coronarica. «In più, è prevista la creazione di quattro posti letto di terapia sub-intensiva cardiologica», annuncia il dirigente medico. Migliora, dunque, l'assistenza grazie alla solidarietà: piccole e grandi somme contribuiscono a salvare vite umane. «Sono tutti gesti preziosi, che fanno la differenza», dice con emozione, il direttore amministrativo dell'azienda dei Colli (di cui fa parte il Cotugno), ricordando che i primi 160mila euro, pervenire tramite il «Mattino» nei giorni scorsi, sono stati utilizzati per comprare «un sistema di monitoraggio per nuova terapia intensiva» con una decina di posti letto, già in funzione. Ma tanto resta da fare. «Occorre provvedere alla dialisi separata per i malati Covid-19», ragiona De Masi, indicando il prossimo obiettivo.«Io sostegno il Mattino, che sostiene il Cotugno: dimostriamo vicinanza agli angeli in mascherina, aiutiamoli ad avere le armi per combattere questo terribile coronavirus». È l'appello lanciato dal batterista napoletano, dopo Fiorello, Massimo Ranieri, Marisa Laurito e tanti altri testimonial della campagna. Artisti e sportivi, ogni giorno due personaggi famosi registrano a casa il loro filmato, trasmesso e pubbicato sul sito internet del quotidiano. L'ultimo video-messaggio è del cantante, che dice: «Abbracciamo gli angeli in mascherina nell'unico modo possibile», e indica le coordinate. La raccolta fondi del giornale ottiene così consensi e adesioni ulteriori, che si sommano agli attestati di simpatia e appoggio al lavoro degli operatori sanitari. L'Iban, per trasmettere il proprio contributo alla Banca Finnat su un conto corrente dedicato, è semprecon la causale «Il Mattino per emergenza coronavirus».