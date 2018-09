Da cuoca vola in Spagna, il progetto «Duale» realizza i sogni di una sedicenne

Domenica 9 Settembre 2018, 12:32

Favorire l’occupabilità giovanile, promuovendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, contrastando la dispersione scolastica, attraverso progetti formativi ad hoc. Era questo l’obiettivo della Regione Campania e del suo assessore alla Formazione e Pari Opportunità Chiara Marciani, al momento del lancio del progetto sperimentale duale-imparare lavorando. Oggi, l'obiettivo sembra essere stato raggiunto con successo ed anche le testimonianze positive non tardano ad arrivare; come il caso di F. C. (16anni). La giovane ragazza, tra i tanti finanziati dalla Regione, ha deciso di coltivare la sua passione frequentando un corso di operatore cuoco presso l'ente di formazione Gesfor che una volta concluso con successo, mediante una Società specializzata in tirocini all'estero e grazie al tramite dell'assessore Chiara Marciani, le ha aperto le porte della Spagna dove adesso si sta specializzando in pasticceria; risultando fra le migliori stagiste.«L'importanza delle testimonianze positive - dichiara l'assessore Chiara Marciani - è quella di rendere più concreta la speranza che in questi corsi viene riposta. Ricordiamo che quelli inseriti nel progetto duale, sono rivolti ai giovani con età dai 15 ai 19 anni, che per svariati motivi hanno dovuto o voluto abbandonare la scuola dopo la licenza media, rinunciando spesso ai loro sogni futuri e rischiando l'esclusione socio-lavorativa. Frequentando questi corsi si riapre per loro il mondo del lavoro, in quanto gli viene dato modo di apprendere, con un approccio molto più pratico che teorico, un mestiere sul campo; ritrovando così anche fiducia nelle proprie capacità».