Expert for life: raccolti 7.213 euro per la lotta al tumore al seno

Martedì 11 Settembre 2018, 13:15

Expert for life: raccolti 7.213,00 euro a favore della ricerca per la lotta al tumore al seno. Oltre 1.200 le persone, tra adulti e bambini, provenienti da tutta la provincia, che domenica mattina hanno partecipato alla prima edizione dell’iniziativa nata da un’idea di Angela Carbone, giovane mamma della città dei Gigli, testimonial dell’evento, e sostenuta da Expert Parente con la Nola Running. La somma raccolta con la vendita dei kit al costo simbolico di 5 euro è stata interamente devoluta all'equipe Breast Unit dell'ospedale Cardarelli di Napoli, una delle principali strutture del Sud d’Italia specializzata in senologia. E proprio una rappresentanza dei medici di questo centro, al termine della passeggiata, ha preso parte al focus organizzato nella chiesa dei Santi Apostoli durante il quale sono stati spiegati tutti gli step da seguire per una prevenzione sicura ed efficace.«È una gioia poter condividere oggi questo percorso di vita insieme a tutti voi, ma soprattutto poterne parlare con la consapevolezza che dal tunnel della malattia si può guarire – ha commentato Angela Carbone – Il risultato raggiunto è il frutto di un lavoro di squadra che ha ben compreso l’importanza della prevenzione e della ricerca. Ringrazio quanti hanno creduto in questo progetto, a cominciare da Expert Parente che fin dall’inizio ha sposato la causa più bella per la quale oggi mi batto: la vita di noi donne».