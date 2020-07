Fa.Re. Comunità a Forcella, il progetto dell'associazione Annalisa Durante

Mercoledi 8 luglio alle 15,30 presso la sede della Fondazione Banco di Napoli in via dei Tribunali 213 sarà presentato il progetto Fa.Re. Comunità a Forcella: FAmiglie REsponsabili per una Comunità educante ed attiva a Forcella, promosso da Aps Annalisa Durante, Legambiente Parco Letterario Vesuvio ed Associazione culturale Samb e Diop, con il sostegno della Fondazione stessa e la partecipazione della Rete Forcella, dalla Consulta delle Associazioni della Municipalità 2 e dal Patto Locale per la Lettura. © RIPRODUZIONE RISERVATA