La solidarietà ha il gusto speciale del Fiocco di Neve, il celebre dolce della pasticceria Poppella che, per un mese, sarà proposto in un’edizione limitata per aiutare i ragazzi del Rione Sanità, a Napoli. L’idea di farcire il pasticcino con dieci nuovi gusti che si potranno scoprire solo dopo aver aperto le scatole a sorpresa, nasce dalla sinergia con l’associazione culturale Parthedodè, impegnata nel promuovere e sostenere attività enogastronomiche partenopee mettendo in rete le realtà culturali e sociali dei territori più a rischio.



Stavolta, la rete associativa ha miscelato giovani e meno giovani provenienti da mondi diversi a cominciare dal volontariato fino al giornalismo, trovando in quest’ultimo la testimonial dell’iniziativa, supportata da Giuliana Covella, giornalista impegnata sul tema dei minori e della lotta contro la camorra che, oggi più che mai, minaccia il futuro dei più giovani soprattutto quando vivono realtà disagiate e complesse. Per questi motivi, il cuore dell’iniziativa ha un solo obiettivo: la somma raccolta dai Fiocchi di Neve della solidarietà, venduti solo nei week end, sarà devoluta alla “Fondazione di Comunità San Gennaro”, la Onlus che aiuta e sostiene i ragazzi del Rione Sanità.



«Non ci dimentichiamo di chi vive difficoltà in un momento così complicato come quello che stiamo vivendo- ha spiegato Ciro Poppella – ho creato nuovi gusti del Fiocco di Neve da vendere in scatole particolarie a sorpresa il cui ricavato andrà per sostenere iniziative e attività per i ragazzi a rischio del mio quartiere, perchè noi ci siamo e non ci dimentichiamo di nessuno» . © RIPRODUZIONE RISERVATA