Musica e solidarietà, i remix di dj Capriati a sostegno della Fondazione Cannavaro Ferrara

Metti uno dei dj più famosi, amati e popolari del mondo. Aggiungi una leggenda della techno mondiale e uniscili con la solidarietà firmata, ancora una volta, da un trio di campioni dello sport napoletani. Il risultato è un progetto d’eccezione e dal grande valore benefico.

Stiamo parlando di “Metamorfosi Remixes”, che chiude la serie di 4 releases in cui le tracce dell’album “Metamorfosi” di Joseph Capriati, uscito lo scorso anno sulla sua label Redimension, vengono remixate da alcuni tra i dj e producer più importanti della scena elettronica mondiale (nei precedenti volumi erano presenti nomi come Carl Cox, Masters At Work, François Kevorkian, Mathew Jonson e Gaetano Parisio).

Il quarto volume della serie sarà anche l’ultimo prima dell’uscita della collezione finale in triplo vinile a tiratura limitata prevista per l’autunno ed è collegato a un'importante iniziativa benefica, voluta da Joseph Capriati insieme a Dave Clarke, autore del remix di “Love Changed Me” presente nella release #JeStoVicinoAte (tradotto dal napoletano, “ti sono vicino”).

#JeStoVicinoAte è un progetto che intende aiutare famiglie e giovani napoletani in difficoltà, grazie a un’idea nata dalla volontà dell’artista campano rappresentante della scena techno napoletana in tutto il mondo da circa 15 anni e del dj inglese, a sua volta molto legato a Napoli e alla sua cultura. Ma di cosa si tratta nel concreto? Capriati e Clarke hanno deciso di devolvere il ricavato delle vendite di questa uscita discografica alla Fondazione Cannavaro Ferrara, che dal 2005 opera per offrire opportunità di riscatto sociale ai giovani della Campania e in generale alle famiglie in difficoltà attraverso progetti benefici. Fondazione che prende il nome dai fondatori, i famosi calciatori Paolo e Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara. Un fundraising legato a #JeStoVicinoAte è presente inoltre sulla piattaforma GoFundMe per ulteriori donazioni.

«È molto difficile esprimere quello che provo quando parlo di Dave Clarke - dice Joseph Capriati - In poche, semplici, parole, lui è stato uno dei primissimi artisti Techno che io abbia mai sentito e che mi ha ispirato e mi ispirerà sempre. L’ho ascoltato dal vivo per la prima volta a Old River Park (una venue leggendaria vicino a Napoli) nel 2004 e da quel momento è diventato uno dei miei eroi. Come artista non ha bisogno di alcuna introduzione e quello che stiamo facendo con questo progetto e con il remix del mio pezzo “Love Changed Me” realizzato in collaborazione con Eric Kupper e Byron Stingily, è qualcosa di unico e significativo per me, specialmente perché quando abbiamo ascoltato insieme la traccia, è arrivata da lui l’idea e la voglia di poterne realizzare una sua versione. Proprio a Dave è venuta l’idea di donare quello che sarebbe stato il ricavato del suo remix in beneficenza: così il mio team ed io abbiamo pensato a Napoli e alla Fondazione Cannavaro Ferrara, presieduta da due leggende del calcio napoletano, una fondazione che aiuta le persone in difficoltà a causa del Covid-19, i senzatetto e persone che necessitano di aiuto in generale. Il ricavato andrà interamente alla Fondazione. Spero che al pubblico possa arrivare il nostro messaggio e ci possa sostenere in questa iniziativa, per supportarci nell’aiutare i meno fortunati».

Dal canto suo Dave Clarke ha espresso tutto il suo entusiasmo: «Conosco Joseph da parecchio tempo ormai, da quando era un giovane promettente dj fino all’artista consolidato che è oggi. Abbiamo parlato del remix e quando la pandemia si è abbattuta sul mondo, ho pensato che fosse importante che non ricevessi alcun compenso economico per questo lavoro, ma che fossimo sicuri che i soldi ricavati potessero andare invece in beneficienza a chi ha passato un anno davvero terribile».