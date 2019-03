Napoli, il ricordo di don Diana al Maschio Angioino

Lunedì 18 Marzo 2019, 21:43

In occasione dell’anniversario del sacrificio di Don Peppe Diana (19 marzo 1994) il Comune di Napoli ha deciso di ricordarlo con un’iniziativa culturale contro le mafie, che si terrà nella Sala dei Baroni del Castel Nuovomartedì 19 marzo alle ore 18,00: In nome del mio popolo non tacerò.Introduce Alessandra Clemente. Don Tonino Palmese ricorda don Peppe DianaOre 18,30: Presentazione del libro con testo teatrale “Cravattari” di Fortunato Calvino.Introduce Nino Daniele. Intervengono: Giulio Baffi, Livio Varriale, Giuseppina Scognamiglio. Diego Guida.Sarà presente l’autore.A seguire proiezione della trasposizione filmica del dramma “Cravattari”