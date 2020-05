Napoli, webinar per raccontare il progetto solidale «La Famiglia»

Venerdì 29 Maggio 2020 alle ore 18.30 la Confapi Napoli, terrà su piattaforma ZOOM il webinar dell’evento di presentazione del catalogo “La Famiglia” (ROGIOSI Editore 2020). Il catalogo è il risultato finale del VI° progetto solidale intitolato “La Famiglia” ideato dal Centro Polifunzionale per l’Infanzia “Il Mondo ai Piccoli” di Napoli (www.ilmondoaipiccoli.eu).



“Proprio in considerazione della particolarità del momento, ci è sembrato necessario dar voce ai bambini che in questo lungo periodo sono stati lontani dalla scuola e da qualsiasi forma di relazione sociale, con la difficoltà a comprendere in pieno ciò che realmente stava accadendo” dichiara Valentina Ercolino. La CONFAPI di Napoli ha realizzato un format, “CASA CONFAPI”, allo scopo di promuovere le iniziative culturali ed abilitare uno spazio dedicato agli specialisti settoriali delle piccole e medie aziende. L'iniziativa della presentazione del catalogo “La Famiglia” ne è l’evento apripista. Il Mondo ai Piccoli, perciò non poteva che accogliere con favore l’ospitalità di una “location virtuale” per offrire un momento di condivisione ai bambini abbattendo le distanze e ascoltando le loro impressioni.



“La Famiglia” raccoglie i disegni più significativi realizzati dagli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie statali, comunali e paritarie delle Municipalità 1 e 5. Gli elaborati, spontanei e creativi, descrivono l'idea della propria famiglia e il sentimento del legame che li collega affettivamente, anche indipendentemente dal legame biologico. La pubblicazione ospita le autorevoli testimonianze di Tjuna Notarbartolo, P. Salvatore Farì, Antonello Perillo, Cesare Moreno, Andrea Bonifacio, Luca Trapanese, Luigi Caramiello, Roberto Militerni, Raffaella Monia Calia, Domenico Di Maio, Paolo Siani.



L'iniziativa chiama a un impegno diretto la Regione Campania, le Municipalità 1 e 5, il CO.RE.COM Campania, l’Ordine dei Giornalisti della Campania, l'Associazione Il teatro nel Baule. I proventi del catalogo sono destinati a sostegno della La Casa di Matteo: un luogo speciale che accoglie piccoli in stato di affido o adozione, affetti da gravi disabilità o forme tumorali, un apporto a sostegno di un progetto tanto meritorio quanto coraggioso.



Sponsor del progetto la Fondazione MUTO ONLUS, EMICENTER, FORM RETAIL consulenza e formazione, DARE FUTURO ONLUS.



Interverranno al webinar:



Francesco de Giovanni e Paolo De Luca - Presidenti Municipalità 1 e 5



Domenico Falco – Presidente CO.RE.COM Campania



Ottavio Lucarelli - Presidente Ordine dei Giornalisti della Campania



Paolo Siani – Deputato e Pediatra



Andrea Bonifacio – Psicologo, Psicoterapeuta e terapista psicomotricità



età evolutiva



Roberto Militerni – Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile



Università L. Vanvitelli



Domenico De Maio – Direttore dell'Agenzia Nazionale per i Giovani



Raffaele Marrone – Presidente CONFAPI Napoli



Anna Russo - Coordinatore Didattico "Il Mondo ai Piccoli"



Saranno ospitate interviste alle maestre e ai bambini autori degli elaborati finali.



Coordina



Valentina Ercolino – Responsabile progetto “La Famiglia”



Conclusioni



Luca Trapanese – Legale rappresentante Associazione “A ruota Libera”



