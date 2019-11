Nati per leggere: alla Biblioteca nazionale adesso c'è anche il prestito dei libri

Dopodomani, venerdì, il Punto Lettura Nati per Leggere Biblioteca Nazionale Napoli spegne la sua settima candelina! Sette anni di natiperleggere sono diventati adesso cresciutiperleggere grazie ai anni di impegno civico delle volontarie e dei volontari per dare alle bambine e ai bambini parole per nominare il mondo.



E l'associazione lancia un invito: «Venite a far festa insieme a noi e a celebrare lo spazio della comunità da cui parte il filo magico che, storia dopo storia, intreccia trame che aiutano a crescere... Venerdì c’è un compleanno che ci aspetta E non dimenticate che adesso le storie viaggiano verso casa e ritorno, perché da gennaio al Punto Lettura c’è il prestito!» © RIPRODUZIONE RISERVATA