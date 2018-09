«'O rom», una nuova canzone per il riscatto degli ultimi

I protagonisti del videoclip di Shukar Drom sono Giacomo e Maria (nomi di fantasia), due bambini cresciuti nelle Vele che provano a riscattarsi grazie a progetti sociali e di integrazione promossi da centroInsieme Onlus, realtà sociale impegnata nel recupero dei minori del luogo. Maria e Giacomo sono due ragazzini napoletani, più volte entrati in contatto con loro coetanei di etnia rom, in quella Scampia che ospita la più grande comunità nomade di Napoli. I due bambini si cercano per tutta la città, in un viaggio di coraggio e di paure, fino ad incontrarsi in un vasto parco per ascoltare i suoni gipsy degli 'o Rom.

E' ambientato proprio a Scampia il video che accompagna l'ultimo brano degli 'o Rom, band nata nel 2008 da Carmine Guarracino e Carmine D'Aniello, artisti napoletani che da 10 anni fondono le musiche tradizionali dell'Italia meridionale a quelle balcaniche e di tradizione rom, un progetto che prova ad attirare l'attenzione sul tema della discriminazione e dei pregiudizi.



Il loro ultimo brano, Shukar Drom, vuole accendere i riflettori sulle situazioni di degrado "perché é proprio da queste che si genera la piu' bella forma di riscatto". In lingua romanes, Shukar Drom significa "Bel Viaggio" ed è il racconto in stile gipsy delle forme attraverso cui si manifesta il riscatto degli ultimi. Shukar Drom vuole insegnare che la meta non è il vero obiettivo del viaggio. Il percorso, gli ostacoli da superare, le persone che si incontrano: questo è più importante della destinazione.

Giovedì 6 Settembre 2018, 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA