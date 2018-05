Premio ambasciatore del sorriso, la quinta edizione dedicata a Eduardo De Filippo

Sabato 26 Maggio 2018, 20:39 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 20:39

La V Edizione del Premio Ambasciatore del Sorriso sarà dedicata al grande Eduardo De Filippo. Considerato uno dei più importanti artisti italiani del novecento, è stato autore di numerose opere teatrali da lui stesso messe in scena e interpretate, in seguito tradotte e rappresentate anche all'estero. Autore prolifico, lavorò anche nel cinema con gli stessi ruoli ricoperti nell'attività teatrale. Per i suoi meriti artistici e i contributi alla cultura, fu nominato senatore a vita, candidato al premio Nobel per la letteratura.Nelle passate edizioni, dirette dal funambolico ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli in collaborazione con l’Associazione Vesuvius e il Comune di Napoli, sono stati ricordati il principe della risata, Antonio De Curtis, il cantante Pino Daniele, l’attore Massimo Troisi e Ciro Esposito, vittima della violenza negli stadi.Il bando per la presentazione delle varie sezioni in gara scadrà tra qualche mese. Il premio Ambasciatore del Sorriso, diventato ormai di rilevanza mondiale per la cultura italiana, si svolgerà nuovamente nel cortile del Maschio Angioino di Napoli nel mese di settembre. La manifestazione vedrà premiati oltre ai vari vincitori delle varie sezioni previste nel bando, i personaggi illustri che con la propria arte hanno donato un sorriso ai meno fortunati.