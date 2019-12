Via da lunedì 9 dicembre la Settimana di prevenzione in Abc

Prende il via lunedì 9 dicembre la Settimana di prevenzione in Abc, una nuova iniziativa dell’Azienda Speciale Acqua Bene Comune di Napoli che si inserisce nei progetti già attuati nell’ambito del welfare aziendale, a sostegno dei propri dipendenti e delle famiglie dell’intero territorio.



Dopo il nuovo piano dei permessi per i lavoratori, tra cui quelli speciali per le donne, per consentire loro di conciliare il lavoro con il tempo da dedicare alla famiglia, dopo l’orario ridotto per l’assistenza ai familiari e all’asilo nido aperto ai figli dei dipendenti, Abc ha programmato un’intera settimana dedita all’importanza delle campagne di prevenzione delle principali patologie di genere. All’interno della sede di Abc sarà allestito un punto informativo per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e, grazie al supporto di un laboratorio specializzato e dell’Associazione per la Lotta Tumori al Seno), verranno effettuati gratuitamente check-up ematochimici ed esami diagnostici.



«La settimana di prevenzione in Abc, volta al sostegno alla buona salute e cura di se stessi, coinvolgerà i dipendenti ma anche, come di abitudine per l’azienda, le famiglie residenti nelle vicinanze della sede di via Argine», dichiara il commissario straordinario Sergio D’Angelo.



La settimana di prevenzione si avvale inoltre del supporto della sede Caritas di Ponticelli. Il primo appuntamento è previsto lunedì 9 dicembre nella sede di Via Argine a Ponticelli dalle ore 7 alle ore 10 presso la stanza riservata alle cure mediche aziendali, le visite si effettueranno con l'ausilio del Centro Diagnostico Ninni Scognamiglio