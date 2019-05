Stati Generali Musica Emergente, De Maio (ANG): musica potente strumento inclusione sociale giovani

Sabato 11 Maggio 2019, 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“La musica rappresenta uno strumento di dialogo, partecipazione, impegno, che favorisce l’inclusione sociale dei giovani anche a rischio di emarginazione. È un metodo di educazione non formale che si sposa perfettamente con lo spirito dei programmi europei che gestiamo, Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. Al tempo stesso valorizzare talenti giovani, dare loro occasioni e possibilità per emergere, è una delle nostre priorità”. Lo ha dichiarato Domenico De Maio, direttore generale Agenzia Nazionale Giovani, in occasione degli Stati Generali della Musica Emergente – Suoni Giovani del Sud in corso a Napoli.“Il titolo di questa manifestazione, che abbiamo scelto di patrocinare, calza a pennello con quelli che sono obiettivi e priorità dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. Esser presenti a questa manifestazione è per noi preziosa occasione di confronto con le nuove generazioni. È per questo che con la nostra digital radio, Ang InRadio, vogliamo lanciare una vera e propria vetrina per i giovani artisti delle etichette indipendenti e supportali nella realizzazione dei proprio sogni, in sinergia con le realtà che operano da anni in Italia, come il MEI, per valorizzare le realtà che nascono dal basso e metterle in connessione con altri paesi d’Europa. Per farlo basta mandare una mail all’indirizzoanginradio@agenziagiovani.it ” ha concluso De Maio.