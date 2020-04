Uber Eats e Sole 365: spesa sospesa per il Banco Alimentare Campania

Uber Eats rinnova il suo supporto all’emergenza COVID-19 implementando sulla sua piattaforma il servizio di grocery delivery nella città di Napoli. Grazie alla partnership con la catena di supermercati Sole365, è infatti possibile ordinare la propria spesa direttamente dall’applicazione.



Questa nuova partnership permette a tutti gli utenti della app di ricevere i generi alimentari direttamente a casa propria, limitando dunque le uscite e gli spostamenti. Inoltre, per assicurare una consegna in piena sicurezza, i corrieri effettuano la contactless delivery (consegna fuori dalla porta di casa senza interazione diretta).



Con 18 supermercati presenti nel capoluogo campano e un’offerta di prodotti ampia e di qualità, Sole365 può raggiungere tutti i cittadini in possesso di un account Uber Eats nel territorio napoletano. Infatti, oltre a Napoli, la consegna copre anche i comuni limitrofi quali: Giugliano, Villaricca, Casoria, Arzano, Casavatore, Portici, Pompei, Torre Annunziata, San Giorgio a Cremano.



Ordinare la spesa su Uber Eats è estremamente semplice: basta scaricare l’app, disponibile sia per Android che per iOS, o collegarsi al sito www.ubereats.com e scegliere i prodotti desiderati per riceverli direttamente a casa in poco tempo, seguendo gli orari dei supermercati.



Inoltre, attraverso gli ordini su Uber Eats è possibile contribuire al progetto “Spesa Sospesa” in collaborazione con Sole365 e Banco Alimentare Campania, iniziativa attiva sia online che presso i supermercati. All’interno della app sarà presente la categoria “Spesa Sospesa” con alcuni basket di prodotti pronti che variano di quantità e prezzo, adattate a seconda delle esigenze concordate con Banco Alimentare. In questo modo oltre ad avere la possibilità di ricevere la propria spesa direttamente a casa si contribuirà ad aiutare le persone più in difficoltà durante l’emergenza sanitaria che ci sta coinvolgendo.



Uber Eats, la piattaforma di food delivery di Uber, è disponibile a Napoli e in altre 13 città italiane. © RIPRODUZIONE RISERVATA